Korona anketi açıklandı: İşte en çok özlenenler!

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:04

Ipsos araştırma şirketi martın başında ölçmeye başladığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nda trendleri okuduğu sorulardan biri olan; “sizin veya ailenizden birinin koronavirüse yakalanmasından ne derece endişe ediyorsunuz”a alınan yanıtlar “endişe düzeyinin” hız kesmeyen artışını gösteriyor. Vatandaşlarda görülen endişe oranı; 13 Mart’ta %79 iken 9-13 Nisan itibariyle %95’e yükselmiş durumda…

KORONAVİRÜSE İLİŞKİN ENDİŞE DÜZEYİ

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVDE KALMA

DIŞARI ÇIKABİLMEK VE SOSYALLEŞMEK EN FAZLA ÖZLENEN DURUMLAR…

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik veriler hakkında yaptığı uzman değerlendirmesinde; "Her geçen gün endişe düzeyimiz artıyor ve bugüne geldiğimizde hemen hemen herkes kendisinin veya ailesinden birinin bu virüse yakalanacağından endişeli. Bu endişenin yanı sıra kişisel ekonomilerinin tehlike altında olduğu düşüncesi de kişilerin modunu oldukça negatif etkiliyor. En baskın hissedilen duygulara bakıldığında da bu olumsuz hava çok net hissedilmekte. Toplumun %77’si olumsuz duygular belirtiyorlar. Toplumun %61’i Koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınmış bir şekilde hayata devam edileceği ve her 4 kişiden 3’ü hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşüncesi de bu olumsuz havayı tetikleyen durumlar. Bu yaşanan dönem içinde toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak." dedi.