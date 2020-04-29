Korona günlerinde sanatçılar ne üretiyor?

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

SERMİN TOPÇU / KONUK YAZAR

Koronavirüs sebebiyle 65 yaş üstü karantinadan nasibini alan sanatçılardan birisi de heykeltıraş, devlet sanatçısı Metin Yurdanur. Ankara’da yaşayan Metin Yurdanur’un en bilinen eseri Abdi İpekçi Parkı’ndaki Eller heykeli. Sanatçının Küba’dan Japonya’ya,Viyana’dan Libya’ya kadar pek çok ülkede anıtsal eseri var. Doğduğu yer olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık yüz bin metrekarelik alanda bir açık hava heykel müzesi de bulunan Metin Yurdanur, burada bir konağı restore edip içini eserleriyle doldurdu.

Geçen yıl Beşiktaş Şairler Parkı’nda yakılan eseri Melih Cevdet Anday heykeli ile de adını sıkça duyduğumuz sanatçıya Korona günlerini nasıl değerlendirdiğini sorduk.

Ressamın, müzisyenin ve yazarın işi kolay

Yurdanur, ressamın evinde resim, müzisyenin de müzik yapabildiğini hatırlatıp, “Üretilmesi gereken şey anıt heykel olunca bunu evde yapmak mümkün değil” diye yanıtlıyor sorumuzu. OSTİM’deki atölyesini geçici olarak kapatmak zorunda kalmış. Ünlü heykeltıraş “Hayatımda ilk defa sanatımı yapamıyorum.

Ki sanat benim ömrüm boyunca ayrılmaz bir parçam, ellerimde kil şekillendirmediğim gün sayısı yok denecek kadar azdır. Fakat yaşadığımız bugünlerde sağlık o denli ön plana geçti ki. Yaşam mı sanat mı ikilemi ile karşı karşıya kaldım. Ancak ümitsizliğe ya da karamsarlığa kapılmıyorum. Biz sanatçıların toplumdaki en önemli işlevi insanlara yaşama sevinci vermektir. Bu süreci atlattığımız zaman sanatçı olarak insanlara umut aşılayacak eserler yaratmayı hayal ediyorum” diyor.

Kamusal ve herkese açık alanlarda eser üreten sanatçı, “Bu dönem bittiğinde hayatı yeniden kazanmış gibi olacağız, bu kazanım öyle olacak ki beste yapanın şarkısına, ressamın tuvaline, şairin şiirine, mimarın yaptığı binaya yansıyacak. Özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Soyut iki insan figürünün birbirine sarıldığı Ankara Batıkent’teki Sevgi adlı heykelimin ne kadar değerli bir anlatımı olduğunu, birbirimize sarılmanın imkânsız olduğu korona günlerinde daha iyi anlıyorum” diye sözlerine ekliyor.

Sanatçının beyni durmaz ki...

Metin Yurdanur’a evde sıkılıp sıkılmadığını sorduğumuzda ise kızıyor: “Sanatçının eli durabilir ancak beyni durmaz. Sanatçı işini beyniyle yapar, gerisi uygulamadır. Dolayısıyla sıkılmak bir kenara bugünler beynimi en yoğun kullandığım günler” diyor. Yurdanur, birbirine sarılan, sarılmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatan, ya da özgürlüğün paha biçilmez değerini anlatan anıt heykelle karşımıza çıkarsa hiç de şaşırmayalım...