Korona salgınını fırsat bildiler HES santraline başladılar

Artvin'nin Yusufeli ilçesinde, koronavirüs salgınını fırsata çevirerek HES santrali inşaatına başladılar.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2020 Perşembe, 03:54

Artvin Yusufeli ilçesi Demirdöven Köyü'nde, koronavirüs salgını sebebiyle balık tutmanın yasak olduğu derede köy halkından habersiz HES santrali inşaatına başlandı.



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