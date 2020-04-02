Korona salgınını fırsat bildiler HES santraline başladılar

Artvin Yusufeli ilçesi Demirdöven Köyü'nde, koronavirüs salgını sebebiyle balık tutmanın yasak olduğu derede köy halkından habersiz HES santrali inşaatına başlandı.

Artvin #Yusufeli ilçesi Demirdöven Köyü'nde #COVID—19 salgınını kullanan HES’ciler, köy halkının rızası olmadığı halde HES santrali kurmaya başladı.



Şirket, balık tutmanın yasak olduğu derede HES yapıyor!



Su, orman yoksa yaşam da yok. Doğayı yağmaya kapatın!



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