Korona salgınını fırsat bildiler HES santraline başladılar
Artvin'nin Yusufeli ilçesinde, koronavirüs salgınını fırsata çevirerek HES santrali inşaatına başladılar.
Artvin Yusufeli ilçesi Demirdöven Köyü'nde, koronavirüs salgını sebebiyle balık tutmanın yasak olduğu derede köy halkından habersiz HES santrali inşaatına başlandı.
Artvin #Yusufeli ilçesi Demirdöven Köyü'nde #COVID—19 salgınını kullanan HES’ciler, köy halkının rızası olmadığı halde HES santrali kurmaya başladı.— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) March 31, 2020
Şirket, balık tutmanın yasak olduğu derede HES yapıyor!
Su, orman yoksa yaşam da yok. Doğayı yağmaya kapatın!
??@sleymannecip pic.twitter.com/0cB8jCLCDR
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