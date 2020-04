Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor.

Özellikle video konferans uygulamaları, teknolojiyle aşina olmayanları zorluyor.

Bu zorluklarla karşılaşanlardan biri de ABD'deki bir şirket patronu oldu.

Şirket video konferansına katılırken yanlışlıkla kendisini patates olarak gösteren filtreyi açan patron, filtreyi kapatmayı başaramayınca tüm toplantıyı patates görünümünde geçirdi.

Görüşmenin ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşan çalışanlarından biri "Microsoft Teams üzerinden yaptığımız görüşmede filtreyi nasıl kapatacağını çözemedi, o yüzden büyük toplantıyı böyle geçirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk