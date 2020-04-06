Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 14:35

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yurt genelinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde de uzun süreden beri devam ettirilen ‘askıda ekmek’ uygulaması arttı. Fırın sahipleri, aynı artışın genellikle ramazan aylarında görüldüğünü belirtti.



Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan ‘askıda ekmek’ uygulamasının İnegöl’de ilgiyle karşılandığını anlatan fırın işletme sahibi Mustafa Öztürk, "Sepetteki ekmek sayıları normalde 30-40 olurken, bu rakam salgın sonrası 100’lerin üzerine çıktı. İhtiyaç sahiplerine, salgın nedeniyle işine devam edemeyenler de eklendiğinde, ‘askıda ekmek’ sepetleri önünde yoğunluk yaşandı. Fırıncılar da hayırsever vatandaşlar da bu duruma kayıtsız kalmayarak, desteğini gösterdi” dedi.