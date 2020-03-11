Koronavirüs Bilim Kurulu 3 bakanın katılımıyla toplanacak

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 09:21

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün Bilkent Yerleşkesi’nde toplanacak. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.


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