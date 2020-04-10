Koronavirüs cerrahi maskelerde 7 güne kadar yaşıyor

10 Nisan 2020 Cuma, 16:44

CHIP Online’da yer alan habere göre araştırmacılar, virüsün maske üzerinde ne kadar yaşadığını gözlemlediler. Araştırmada virüsün stabilitesini veya bir yüzey üzerinde ne kadar hayatta kaldığını test etmeden önce iki hafta boyunca "yetiştirdiler." Bu yetiştirmenin amacı da farklı yüzeyler ve sıcaklıklara karşı dayanıklılığını ölçmekti. Virüsün 4°C sıcaklıkta oldukça stabil olduğu ancak yüksek sıcaklığa karşı hassas olduğu ve 70°C sıcaklığa beş dakika maruz kaldıktan sonra inaktif olduğu bulundu.

Farklı yüzeylerdeki stabilitesinin ölçülmesi için de araştırmacılar, virüs örneklerini karton, kağıt, plastik ve diğer malzemeler üzerine koyarak 22°C oda sıcaklığında yaklaşık %65 nemli ortamda beklettiler.



Üç saat sonrasında baskılar veya kağıt mendil üzerinde örnek bulunmazken, ahşap ve kumaş üzerinde virüsün bulunmaması için iki gün geçmesi gerekti. Öte yandan SARS-CoV-2'nin düzgün yüzeylerde daha dayanıklı olduğu bulundu. Virüsün cam ve para üzerindeki varlığını kaybetmesi için dört gün geçmesi gerekirken, paslanmaz çelik ve plastik üzerinde bir hafta dayanabildi.

Çalışmanın yazarlarının The Lancet üzerinde yazdığına göre virüs, cerrahi maskelerin dış katmanında 7'inci güne kadar dayandı.



"SARS-COV-2 HAKKINDA BİLİNENLER DE HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR"



Araştırmacılar, virüsün uygun alanlarda oldukça dayanıklı olmasına rağmen standart dezenfekte yöntemlerine karşı dayanıklı olmadığını söylüyor. Yapılan tavsiyeler, sık kullanılan yüzeylerin onaylı dezenfektanlar ile temizlenmesi yönünde.

SARS-CoV-2 hakkında halen keşfedilecek pek çok şey bulunuyor ve bilinenler de hızlı bir şekilde değişiyor. Daha önceki araştırmalar, virüsün bakır üzerinde dört saate ve karton üzerinde 24 saate kadar varlığını koruduğunu bulmuştu ancak virüsün çoğu yüzeyde hızlı bir şekilde kaybolduğu düşünülüyor. SARS-CoV-2 virüsünün havada da aerosol formunda üç saate kadar durduğu gözlemlendi ancak araştırmacılar bunun, hastalığın solunum yolu ile bulaştığı anlamına gelmediğini belirtiyorlar.