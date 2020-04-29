Koronavirüs futbol hayatını bitirebilir!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 15:11

Dünyayı durma noktasına getiren ve 3 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün, sporcuların kariyerlerini de bitirebileceği ortaya açıktı. Yapılan araştırmalarda, virüsün sporcularda bırakacağı hasarın çok ağır olabileceği öğrenildi.

Almanya ve İtalya’da yapılan çalışmalar sonucunda, futbolcular ve diğer sporcuların, koronavirüs tarafından enfekte olmaları halinde akciğer sorunu yaşayabilecekleri belirtilirken, liglerin yeniden başlatılması tartışmalarının yaşandığı şu günlerde kafalarda soru işaretleri oluştu.

İtalyan immünologlar ve Berlin, Roma ve Verona’daki enstitülerde çalışmalar yapan akciğer uzmanları, yorucu antrenmanlar yapan elit sporcuların virüs parçacıklarını daha kolay soluyabileceğini ve virüsün akciğerin alt kısımlarına daha kolay ulaşabileceğini söyledi.

Koronavirüs, kalıcı akciğer hasarına ve pnömoni ile ciddi derecede akut solunum sıkıntısı gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Hastalık belirtisi göstermeyen birçok sporcunun, yorucu çalışmalar sırasında akciğerlerini enfekte ederek durumlarının daha da kötü olabileceği düşünülüyor.

Juventus, Milan, Sampdoria ve Fiorentina'da birçok ünlü futbolcu koronavirüse yakalanmıştı.