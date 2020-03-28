Koronavirüs göle asla bulaşmamalı

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Bozoğlu, Türkiye’de de “arıtma tesislerinden koronavirüs bulaşır mı” endişesinin yurttaşlar arasında yoğun olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Bozoğlu, Hollanda’daki testlerde atık su girişinde koronavirüs tespit edildiğini fakat atık su çıkışında virüse rastlanmadığını belirtti. Arıtma tesisine giden atıkların, vücudumuzdan çıkan dışkılar olduğunu ve bu atıkların içinde halihazırda virüs ve bakteri bulunduğunu söyleyen Bozoğlu, “Atık suların içinde koronavirüsün olması oldukça normal bir şeydir. Bu, bizlere koronavirüsün vücuttan dışkı yoluyla atılabildiğini gösteriyor. Buradaki asıl mevzu, suyun arıtma tesisinden çıktıktan sonra herhangi bir virüse rastlanıp rastlanmamasıdır” dedi.



