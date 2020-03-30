Koronavirüs nedeniyle 37 kişi daha yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 1610 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam vaka sayısının 10 bin 827, can kaybının 168 ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı bin 610, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.
Fahrettin Koca'nın resmi Twitter adresinden paylaşılan tablo şu şekilde:
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