Koronavirüs nedeniyle 46 kişi daha yaşamını yitirdi

31 Mart 2020 Salı, 19:53

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403 , toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

Fahrettin Koca'nın resmi Twitter adresinden paylaşılan tablo şu şekilde:



