Koronavirüs nedeniyle Everest'e tırmanılmayacak

13 Mart 2020 Cuma, 18:45

Andrew Bisharat, National Geographic

Çeviren: Zeynep Çam

Yüksek irtifa dağcıları, gezegendeki en sağlıklı insanlar arasında olmalarına rağmen seyahat kısıtlamalarına ve dünya çapında karantinalara neden olan koronavirüs salgınından kaçamıyorlar.

Çin Tibet Dağcılık Derneği (CTMA) 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, bahar dönemi boyunca Tibet Platosu'ndan Everest Dağı'nın kuzey yamaçlarına yönelik tırmanışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Katmandu Postası'nın haberine göre, Çin’in açıklamasının ardından, Perşembe günü gece geç saatlerde alınan bir kararla Nepal, Everest de dahil olmak üzere tüm bahar tırmanışlarını iptal etti. Buna ek olarak hükümet, geliş vizelerini de geçici olarak durdurdu. Vize cezası, 14 Mart'ta yürürlüğe girecek ve 30 Nisan'a kadar sürecek.

Nepal ekonomisinin önemli kaynaklarından biri olan dağ turizmi, ülkeye 300 milyon dolardan fazla katkıda bulunuyor. Tüm tırmanma seferlerini durdurma kararı, ekonomik geçimlerini, trekking ve dağcılık turizmine dayalı olan yerel halkı olumsuz yönde etkileyeceği öngörülüyor.

1 TURİST 11 NEPAL AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR

Shangri La Treks'in Katmandu merkezli tur operatörü Jiban Ghimire, “Bir turist 11 Nepal ailesini geçindiriyor” diyor. Everest tırmanışlarının iptal edilmesi üzerine değerlendirmede bulunan Ghimire, “Çok zor olacak. Tarif etmesi zor. Sonuçları hemen görmeyeceğiz, ama çok büyük olacak.”

Ghimire, en büyük zararı her mevsim dükkanlarında turistleri ağırlayarak geçimini sağlayan ailelerin göreceğini söylüyor. Ghimire, “Evet, hükümet birkaç milyon dolar kazanıyor, ancak paranın yüzde 90'ı doğrudan insanlara gidiyor. Everest'ten gelen kazanç, okulların, faturaların ödemelerine gidiyor. Everest'i kaybedersek, çok fazla insan işsiz kalır.”

“EKONOMİ KÖTÜ ETKİLENECEK”

Tanınmış bir dağ rehberi olan Tenji Sherpa, “Everest tırmanışlarının olmaması tüm ülkeyi ekonomik anlamada kötü etkileyecektir” dedi.

Daha önce, Himalaya çevresinde 12 Everest gezisi ve 20'den fazla seferde tırmanış doktorluğu yapmış olan Monica Piris, “Khumbu bulaşıcı hastalık cennetidir. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan virüsün mutasyona uğramış versiyonunu getiriyor. Hepsi aynı yerde toplanıyor, aynı kapalı masalarda yemek yiyorlar. Temel hijyene erişim bile sınırlı. Hastalık alabildiğine bulaşmaya eğilimli”

Piris, Everest'in bu sezon tırmanmaya kapalı olduğu için “rahatladığını” söyledi ve şöyle devam etti:

“Everest ana kampında özellikle şiddetli bir enfeksiyonla karşılaşma fikri benim hoşlandığım bir fikir değildi. Bir dağda yapabilecekleriniz sınırlıdır. Her şeyi tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Nerede olacağımız düşünüldüğünde, insanları tahliye etmek kolay olmazdı”

10 YILLIK İNİŞ ÇIKIŞLAR

Son 10 yılda rekor sayıda zirve tırmanışına sahip olan Everest, turizmde büyüme ile dağcıları ve yerel halkı olumlu yönde etkileyerek yıllarca başarılı sezonlar yaşanmasına vesile olmuştu.

1974'ten bu yana en son 2015 yılında yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tırmanışlara ara verilmişti.

2020 sezonu ile birlikte beş yıl içerisinde ikinci kez Everest'e felaketli bir olay nedeniyle tırmanılamıyor.

YERİNDE BİR YAKLAŞIM

Dağ turizminin kapanmasından etkilenen bir şirketin çalışanı olan Adrian Ballinger, “Birçok müşterimiz bu an için çok çalışıyor ve uzun yıllardır para harcıyor. Bu durum da insanlarda hayal kırıklığı yaratıyor, ancak ben, devletin aldığı karara katılıyorum, çünkü yerinde bir yaklaşım”

National Geographic fotoğrafçısı ve Everest tırmanıcısı Cory Richards, “Bu yıl Everest'e tırmanılmaması iyi sonuçlar çıkartabilir. Dağın entrikadan uzak ve serbest bir şekilde kendi başına ayakta durduğunu, yüzümde bir gülümseme ile hayal ediyorum”