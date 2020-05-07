Koronavirüs nedeniyle sınavlar ertelenince sürücü adayları sınava girmeden ehliyet aldı
ABD'de koronavirüs önlemleri sebebiyle sınavlar ertelendi, binlerce sürücü adayı sınava girmeden ehliyet aldı
ABD’nin Georgia eyaletinde yaklaşık 20 bin sürücü adayına, araç kullanımlarına puan verildiği test sürüşünü yapmadan ehliyetleri verildi.
Ancak ehliyetini alanlar dışında birçok kişi bu karardan memnuniyet duymadığını, hatta trafik kurallarına uyulmaması ve daha çok kazanın meydana gelmesinden endişe ettiğini söylüyor.
İnternet ortamında açılan bir imza kampanyasında 1000’ün üzerinde kişi, pratik sınavların yeniden yapılmaya başlaması için imza verdi.
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