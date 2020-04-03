Koronavirüs SpaceX'in rakibini iflasa götürdü
SpaceX'in uydu internet konusundaki en büyük rakibi olarak kabul edilen dev şirket, koronavirüs salgını nedeniyle iflas ettiğini duyurdu
CHIP Online’da yer alan habere göre, Elon Musk'ın uydu internet konusundaki en büyük rakibi OneWeb, 648 yörünge "modemi" içermesi gereken bir takım için sadece 74 uydu fırlattıktan sonra, Cuma günü iflas bildiriminde bulundu.
OneWeb yaptığı açıklamada, uydularının geri kalanını fırlatma ve ticari yüksek hızlı internet erişimini sağlama konusunda finans sağlama sürecinde olduğunu ancak koronavirüs salgını sebebiyle görüşmelerin sonlandığını duyurdu. Firma, finans sağlamaya yakın olmasına rağmen, Kovid-19'un yayılması ile birlikte piyasaların çalkalandığını, bu nedenle sürecin ilerlemediğini söylüyor.
"KENDİSİNİ SATMAYI PLANLIYOR"
OneWeb işgücünün büyük kısmı ile yollarını ayırdı ve artık iflas süreci ile kendisini satmayı planlıyor. Amazon ve Facebook'un da kendi uydu internet hedefleri bulunmasından dolayı potansiyel alıcılar olarak gözüküyorlar. Bir Amazon sözcüsü henüz yeni gelişmeler hakkında bir yorumları olmadığını söylerken, Facebook da konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.
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