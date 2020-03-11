Koronavirüs tedbirlerinin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

11 Mart 2020 Çarşamba, 02:22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sunduğu önergede, Türkiye'nin komşu ülkelerinde ve özellikle İran'da da Koronavirüs salgınının hızla yayıldığına değinilerek, ülkede yeterince tedbir alınıp alınmadığı yönünde Meclis araştırması talep edildi.

TBMM'ye sunulan önergenin AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildiği belirtildi.

Türkiye'de yürütülen çalışmalara dair kamuoyunun net bir şekilde bilgilendirilmediği savunulan önergede, "Türkiye’de Covid-19 virüsüne dair alınan tedbirlerin araştırılması, bu tedbirlerin yeterli olup olmadığının belirlenmesi, tanı merkezlerinin çoğaltılması, üst düzeyde önlem alınması, özellikle sınır boylarında ciddi teşhis uygulamalarının yapılması ve halk sağlığının ehemmiyetli bir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların araştırılması ve uygulanması amacı ile meclis araştırması açılmasını arz ederiz" ifadeleri yer alıyordu.

Türk Tabipler Birliği, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından tek bir merkezde yürütülen Koronavirüs testiyle alakalı çok sayıda soru işaretlerinin olduğunu belirtmişti.