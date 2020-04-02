Koronavirüs testi pozitif çıkan altı haftalık bebek hayatını kaybetti

ABD Connecticut eyaleti valisi Ned Lamont, koronavirüs testi pozitif çıkan altı haftalık bir bebeğin hayatını kaybettiği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2020 Perşembe, 12:37

Vali Ned Lamont, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bugün Connecticut'ta, COVID19 ile bağlantılı ilk bebek ölümünü teyit ediyoruz. Hartford bölgesinden 6 haftalık bir bebek geçen hafta sonunda hastaneye hareketsiz getirildi ve yeniden yaşama döndürülemedi."

Lamont bir başka tweetinde ise "Bu kesinlikle yürek yakıcı. Bu ölümün, COVID-19 ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.


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