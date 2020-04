Koronavirüs testi pozitif çıkan altı haftalık bebek hayatını kaybetti

Vali Ned Lamont, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bugün Connecticut'ta, COVID19 ile bağlantılı ilk bebek ölümünü teyit ediyoruz. Hartford bölgesinden 6 haftalık bir bebek geçen hafta sonunda hastaneye hareketsiz getirildi ve yeniden yaşama döndürülemedi."

Lamont bir başka tweetinde ise "Bu kesinlikle yürek yakıcı. Bu ölümün, COVID-19 ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)