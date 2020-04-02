Koronavirüs testi pozitif çıkan altı haftalık bebek hayatını kaybetti
ABD Connecticut eyaleti valisi Ned Lamont, koronavirüs testi pozitif çıkan altı haftalık bir bebeğin hayatını kaybettiği duyurdu.
Vali Ned Lamont, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bugün Connecticut'ta, COVID19 ile bağlantılı ilk bebek ölümünü teyit ediyoruz. Hartford bölgesinden 6 haftalık bir bebek geçen hafta sonunda hastaneye hareketsiz getirildi ve yeniden yaşama döndürülemedi."
Lamont bir başka tweetinde ise "Bu kesinlikle yürek yakıcı. Bu ölümün, COVID-19 ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.
It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020
Video Haberler
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı