4 gündür haber alınamayan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı.

Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı. Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda sonuca ulaşılamayınca sualtı polisi ve gemi adamları da bugün izlerin bulunduğu yerin aşağı kısımlarında Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma yürüttü.

Gün boyu süren aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, akşam saatlerinde gölde balık tutan bir kişi su üzerinde bir cansız beden gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve arama ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerden oluşan gemi adamlar cenazeyi sudan çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Kaygısız’a ait olduğu belirlendi. Kaygısız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.