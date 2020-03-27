Koronavirüs yardım konserini Elton John sunacak

27 Mart 2020 Cuma, 11:20

Fox ve iHeartMedia’nın ortaklaşa düzenleyeceği koronavirüs yardım konserini Elton John’un sunacağı açıklandı. ABD’de koronavirüsün yayılımını engellemek için çalışan gruplara yardım toplama amacıyla düzenlenecek etkinliğe birçok ünlü ismin katılması hedefleniyor.

Herkesin kendi evinden, kendi cep telefonları aracılığıyla ve kendi kamera/miktofon ekipmanlarıyla katılacağı konserde Alicia Keys, The Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw gibi isimlerin performans sunacağı şimdiden kesinleşmiş durumda. 29 Mart’ta yapılacak konsere ilişkin detaylar ve katılacak yeni isimler çok yakında açıklanacak.

