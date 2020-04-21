‘Koronavirüse doğal ölüm dediler’ iddiası
Koronavirüs salgını nedeniyle ölen bazı yurttaşların ölüm raporlarına “doğal ölüm” yazıldığı öne sürüldü.
Bir hafta arayla hastaneye kaldırılan dedesi ve dayısını kaybeden Erkan Değirmenci adlı yurttaş, “Önce dedem koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 haftalık mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, korumalar eşliğinde defnedileceğini gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi ancak cenaze daha sonra bize teslim edildi” dedi. Dedesinin ardından dayısının da hastaneye yattığını kaydeden Değirmenci, “Dayım 3 gün içinde yoğun bakıma alındı ve yaşamını yitirdi. Her ikisinin de ölüm raporuna ‘doğal ölüm’ yazdılar. Bu kişiler koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Burada bir ihmal zinciri var” diye konuştu. Ailesinin karantinaya alınmadığını söyleyen Değirmenci, “Kuzenim ve yengeme test bile yapılmadı. Annem dedemin hastaneye yanına gittiğinde o da kapmış olabilir ama ona da test yapılmadı” diye konuştu.
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