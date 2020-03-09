Koronavirüsten nasıl korunabiliriz? Doç. Dr. Oytun Erbaş uygulamalı anlattı
Henüz Türkiye’de görülmese de koronavirüs, tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Salgın tehdidinin sınırlarımıza kadar gelmiş olması birçok yurttaşı korkutuyor. Herkesin aklında aynı soru: Koronavirüsten nasıl korunmalıyız?
Fizyoloji uzmanı Doçent Doktor Oytun Erbaş, Cumhuriyet Tv’nin sorularını yanıtladı. Virüsten korunmanın çeşitli yollarını uygulamalı olarak gösteren Erbaş, genel manada bir tedirginlik ortamının yaratılmaması gerektiğini ifade etti.
ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAMALIYIZ
Özellikle el ve yüz bölgesinin hijyenik tutulması gerektiğini ifade eden Erbaş, Kolonya kullanmanın virüsten korunmanın en iyi yollarından biri olduğunu söyledi.
MASKE VİRÜSÜN BULAŞMASINI ENGELLEMEZ
Virüsün yayılması maske kullanımında büyük bir artışa yol açtı. Hatta maske fiyatları oldukça yükseldi. Maskenin virüsten koruma gibi bir özelliğinin olmadığını savunan Doç. Dr. Erbaş; "Maske virüsten korunmak için değil, virüsü başkalarına yaymamak için kullanılmalı" dedi.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!