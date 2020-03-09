Koronavirüsten nasıl korunabiliriz? Doç. Dr. Oytun Erbaş uygulamalı anlattı

09 Mart 2020 Pazartesi, 20:48

Fizyoloji uzmanı Doçent Doktor Oytun Erbaş, Cumhuriyet Tv’nin sorularını yanıtladı. Virüsten korunmanın çeşitli yollarını uygulamalı olarak gösteren Erbaş, genel manada bir tedirginlik ortamının yaratılmaması gerektiğini ifade etti.

ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAMALIYIZ

Özellikle el ve yüz bölgesinin hijyenik tutulması gerektiğini ifade eden Erbaş, Kolonya kullanmanın virüsten korunmanın en iyi yollarından biri olduğunu söyledi.

MASKE VİRÜSÜN BULAŞMASINI ENGELLEMEZ

Virüsün yayılması maske kullanımında büyük bir artışa yol açtı. Hatta maske fiyatları oldukça yükseldi. Maskenin virüsten koruma gibi bir özelliğinin olmadığını savunan Doç. Dr. Erbaş; "Maske virüsten korunmak için değil, virüsü başkalarına yaymamak için kullanılmalı" dedi.