Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul: Uyutulma yöntemiyle kurtuldum

10 Nisan 2020 Cuma, 10:34

Koronavirüse yakalanarak 21 gün yoğun bakımda tedavi gören “Çok Gezenti” programının sunucusu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından video paylaşarak virüsü yendiğini duyurmuştu. Sağlık durumu iyi olan Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak, hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.

Taburcu olmayı beklediğini söyleyen Akkul şöyle konuştu:

“ATEŞİM 42'YE YÜKSELMİŞTİ”

“İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik.”

“UYUTULMA YÖNTEMİYLE KURTULDUM”

Uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu kaydeden Akkul, “Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hâlâ becerebilmiş değilim. Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiç biri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz” dedi.

“ÇİFT NEGATİF RAPORUMUZ VAR”

Akkul, eşiyle birlikte çift negatif raporları olduğunu belirterek, “Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor” diye konuştu.