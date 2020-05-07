Koruma talep eden kadına yanıt: Hele bir çıksın, sonra bakarız

07 Mayıs 2020 Perşembe, 18:31

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı tarafından, nisan ayında vakıftan destek alan kadınların yaşadıklarından hareketle bir rapor hazırlandı.

Raporda, polise giderek kendisine şiddet uygulayan eski kocasının infaz yasasıyla bırakılacağını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen bir kadının, koruma ve gizlilik kararı taleplerinin ‘Hele bir çıksın, sonra bakarız’ sözleriyle reddedildiği bilgisine yer verildi.

Yine rapora göre, ailesinden şiddet gördüğü için polis çağıran kadına “Anne-baban onlar” diye cevap verildi ve işlem yapılmadı.

“KORONA, 6284 UYGULAMAMAK İÇİN BAHANE OLDU”

Raporda, “Koronavirüs salgınının, 6284 sayılı Kanun’u uygulamamak için bir bahaneye dönüştüğünüz gözlemliyoruz. Salgın öncesinde de şahit olduğumuz kötü uygulama ve görev ihmalleri bu süreçte daha yaygın hale gelmeye başladı” denildi.

Koronavirüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele için acil eylem planının çıkarılmadığı ifade edilen raporda, “infaz yasası nedeniyle kendilerine şiddet uygulayanın serbest bırakılması durumunda kadınların can güvenliğini korumak için önlem alınmadığını gördük” denildi.

“KADINLARIN YOKSULLUĞU KATMERLENİYOR”

Çoğunlukla güvencesiz ve esnek işlerde çalışan kadınlar salgın nedeniyle ekonomik kaynaklarını kaybettiler. Sosyal yardımların kadınlara ulaşmasında büyük güçlük yaşanıyor, kadınların yoksullukları katmerleniyor. Çoğu zaman kendileri ve varsa çocukları için temel gıdaya dahi erişmekte güçlük çekiyorlar. Hali hazırda ekonomik kriz şartları nedeniyle bir hayli yaygın olan bu yoksulluk salgın nedeniyle daha da derinleşmiş durumda.

“SENİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ?”

Mor Çatı’nın gözlemlerine göre, şiddete uğrayan kadınların deneyimleri şöyle oldu:

Acil bir durum için defalarca aramamıza rağmen 155 Polis İmdat’a ulaşamadık. Telefonumuza “Sistemimiz şu an hizmet veremiyor” mesajı geldi.

Sığınak talebinde artış gözlemleniyor. Polise giden kadınlar ise sıklıkla polisin sığınağa yönlendirmeyip baştan savdığını aktardılar.

Bir valilik şiddete maruz kalan bir kadının şehir değiştirme ihtiyacına geçici konaklama ve maddi destek sağlayarak destek oldu. Şiddetle mücadelede kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri kadınların hayatlarında çok şey değiştirebiliyor.

İstanbul dışında bir şehirden arayan 5 haftalık hamile bir kadın, şehirdeki koronavirüs dışında hasta gören tek devlet hastanesine kürtaj için gittiğini, doktorun kürtaj yapmayı reddederek “İstersen şikayet et” dediğini aktardı. Kadının ısrarlı mücadelesi ve kadın dayanışması sonucunda kadın kürtaj hakkından yararlanabildi.

Polis, kendisine şiddet uygulayan eski kocası infaz yasasıyla bırakılacağı için can güvenliğinden endişe duyan bir kadının koruma ve gizlilik kararı taleplerini “Hele bir çıksın, sonra bakarız” diyerek reddetti.

Bir kadın gizlilik kararı çıkarılması ile ilgili hukuki destek almak ve avukat atanması için bulunduğu ildeki ŞÖNİM’i defalarca aradı. ŞÖNİM baroya haber verip avukata erişimini sağlamak yerine “Avukat yok, gelmedi” diyerek görev ihmali yapmıştır.

Ailesinden şiddet gördüğü için polis çağıran kadına polis “Anne-baban onlar” diye cevap verdi ve işlem yapmadı.

Komşusu tarafından 1 yıldır ısrarlı takibe maruz kalan bir kadın polise 6284 kararının uygulanması için kanıtlarla birlikte ihbarda bulunup şikayetçi oldu fakat tutanakta kadının ifadelerine yer verilmedi. Kadının buna itiraz etmesi üzerine polis “ya bu tutanağı imzalarsın ya da seni bekletiriz karakolda” diyerek kadını tehdit etti. Polis, ısrarlı takip uygulamaya devam eden ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden kişiyi bir kere daha şikayet eden kadına “Seninle mi uğraşacağız” diyerek görevini ihmal etti.