Kovid 19'dan yaşamını yitiren doktorun paylaşımı yürek burktu: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

21 Nisan 2020 Salı, 11:50

Koronavirüs, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden olan 56 yaşındaki Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

NAYIR'IN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Nayır yaptığı paylaşımda, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi' Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" dedi.

KENDİSİ KOMADAYKEN ANNESİ VE BABASI ÖLDÜ

İki çocuk babası 56 yaşındaki Kalaycı'nın ise virüsün beynine sıçraması nedeniyle 10 gün boyunca uyutulduğu ve bu esnada anne ve babasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tıpkı babası ve annesi gibi virüse yenik düşen Kalaycı'nın ölümünün ardından da üst üste başsağlığı mesajları paylaşıldı. İstanbul Tabip Odası da yayınladığı mesajda, "Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.