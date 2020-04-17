Köy Enstitüleri'nin 80'inci yılında öğretmen Sabriye İşler aydınlanma yolculuğunu anlattı
Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin aydınlanma yolculuğunda büyük etkisi olan Köy Enstitüleri'ne yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi. Öğretmen Sabriye İşler, Köy Enstitüleri'ndeki anlayışı bugünkü ve gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu ile geçmişte yaşadıklarını aktardı.
Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. yılında enstitülü bir öğrenci olan ve mezun olduktan sonra köylerde öğretmenlik yapan Sabriye İşler aydınlanma yolculuğunu Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Dönemin köy koşulları, eğitim durumu ve Köy Enstitüleri'nin işleyişi hakkında bilgilerini paylaşan İşler, bir kız çocuğu olarak okumak için verdiği mücadeleyi tüm samimiyetiyle aktardı.
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