Köy Enstitüleri'nin 80'inci yılında öğretmen Sabriye İşler aydınlanma yolculuğunu anlattı

17 Nisan 2020 Cuma, 15:54

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. yılında enstitülü bir öğrenci olan ve mezun olduktan sonra köylerde öğretmenlik yapan Sabriye İşler aydınlanma yolculuğunu Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Dönemin köy koşulları, eğitim durumu ve Köy Enstitüleri'nin işleyişi hakkında bilgilerini paylaşan İşler, bir kız çocuğu olarak okumak için verdiği mücadeleyi tüm samimiyetiyle aktardı.

RÖPORTAJ, KURGU VE MONTAJ: KADER RÜZGAR