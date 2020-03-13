Köylülerin meydan isyanı

13 Mart 2020 Cuma, 09:03

Köy halkının yanısıra ilçedekisivil toplumkuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı eyleme destek veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AKP ilçe başkanı tarafından dile getirilen “eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa edildiği”, “ölülere saygısızlık yapıldığı”, “ortaya insan iskeletlerinin saçıldığı” iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığınısöyledi.

Seçim çalışmalarında Eğlenhoca köyüne pek çok kez gelerek vatandaşların sorunlarını dinlediğini hatırlatan Erdoğan, süreç hakkında şu bilgileri verdi: Köyün yaklaşık 70 yıldır kullandığımeydanın devamı olan ve içinde Atatürk büstünün de bulunduğu alanı yeniden düzenleyecek, köye gelen ziyaretçilere köylülerimizin ürettiği ve yetiştirdiği ürünlerisatabilecekleri, turistlerin vakit geçirebilecekleri bir alan hazırlayacaktık. Meydanın düzenlemesi yapılırken, kot farkı olan kısımlarda muhtemel toprak kaymalarını önlemek içinmevcutistinat duvarına ek yaptık.İhbarlarsonucunda İzmir 1No’luKültür veTabiat VarlıklarınıKorumaKurulu tedbir amaçlı projeyi durdurmuştur. Durdurma talebine gerekçe olan yazıise Çeşme Müze Müdürlüğü’nün 7 Ocak 2020 tarihli raporudur. Bu raporda, alanda tespit amaçlı sondaj kazısının yapılması gerektiği ifade edilmektedir.Bölgedemezarlık bulunup bulunmadığına yönelik sondaj kazısı başlatılacak.Biz de hukuka ve yasalara saygımız gereği, ekiplerimizi sahadan çektik ve bekleme durumuna geçtik. Tümkamu otoritelerimizi hızlı hareket etmeleriiçin göreve davet ediyorruz.”

Eğlenhoca’nın 400 yıldan fazla süredir yerleşime açık bir köy olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, “Meydan çalışmasının durdurulması köylümüzü, çiftçimizi mağdur etmiş; yurttaşlarımıza geçimkaynağıfırsatı yaratma çabalarımızı baltalamıştır. İddialara konu olan ‘eğlence mekânı, düğün salonu’ yapmak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı” diye konuştu.