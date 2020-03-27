KPSS tarihleri belli oldu!
KPSS sınav tarihleri ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı. Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak" dedi. Açıklamada yer alan bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS sınav tarihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklaması geldi. Sınav tarihlerinin yeniden düzenlendiğini ifade eden Aygün yeni tarihleri paylaştı.
2020 KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül'de Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül'de yapılacak.
Aygün'ün açıklamalarının tamamı şöyle: Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak" dedi. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eyl
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