Piyanist Gülseren Sadak vefat etti

Çellist, eğitimci, orkestra ve koro şefi Muhittin Sadak ile Ali Muhittin Hacıbekir ailesinden Mihri Hacıbekir’in tek çocuğu Gülseren Sadak, İstanbul’da doğdu. Dört yaşında müziğe başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Ferdi Ştatzer’in öğrencisi oldu.



1952’deki mezuniyetinin ardından Cemal Reşit Rey’in tavsiye mektubuyla gittiği Paris’te Marguerite Long’un okulunda öğrenim gördü. 1959’da Türkiye’ye döndü. İtalya, İspanya, Romanya, Polonya, Çekoslovakya’da resitaller verdi. Türkiye’nin önde gelen orkestralarıyla çaldı. Orkestra eşlikli ve solo konserler verdi. 1999 Depremi sonrasında İstanbul’dan KKTC’ye taşınan sanatçı, 2011’de 15 yıl aradan sonra konser vermeye başlamıştı. “Yuja Wang, Daniil Trifonov gibi gençleri TV’de izleyerek tekniğimi güncelledim” diyen Sadak kendisini Chopin piyanisti olarak değerlendiriyordu. Sanatçı, Polonya’da, Chopin’in doğduğu evde konser veren ilk Türk piyanist olmuştu.