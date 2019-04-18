Bir damla suya bile muhtacız

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town, son yıllarda kuraklıkla mücadele ediyor. Cape Town yerel yönetimi su kıtlığına karşı önlem olarak kişi başı su tüketiminin günde 25 litre ile sınırlanacağı “Sıfır Günü” uygulamasını hayata geçirecek. Belgesel kanalı National Geographic de “Sıfır Günü” uygulamasından esinlenerek bu sınırlamayı Türkiye’ye uyarladı ve “25 Litre” isimli bir belgesel hazırladı. Finish işbirliğinde hazırlanan belgesel, günlük su tüketim alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin gelecek için ne denli büyük bir etkisi olabileceğine odaklanıyor.

Belgesel bilim insanlarından tarihçilere kadar birçok uzmanın görüşüyle öngörülen su kıtlığı sorununun kaynağının yanı sıra bu olası senaryoların gerçeğe dönüşmemesi için hem bireylere, hem de kuruluşlara düşen sorumlulukları ve çözümleri anlamaya çalışıyor. Bu bölümün anlatıcılığını Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz üstleniyor. Senaryolu bölümlerde ise günlük su tüketiminin kişi başı 25 litre ile sınırlandığı İstanbul’da yaşayan genç bir doktorun ve çevresindekilerin bu durum ile değişen hayat hikâyeleri ekrana geliyor.

Belgeselin ön gösterimi, 17 Nisan Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda yapıldı. “25 Litre” belgeseli 22 Nisan Pazartesi günü saat 21.00’den itibaren National Geographic’te yayımlanmaya başlayacak.

Etkinlik, National Geographic Avrupa ve Afrika Pazarlama Grup Başkanı Rebecca Hill ve Reckitt Benckiser Pazarlama ve Ar-Ge’den Sorumlu Yönetim Başkan Yardımcısı Fabrice Beaulieu ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe katılan ve belgesele de görüşleriyle katkıda bulunan İklim Bilimci ve Bilim Yaygınlaştırıcı Prof. Dr. Levent Kurnaz “Dünya genelindeki iklim değişikliğini durdurabilmemiz mümkün olmayabilir ama elimizdeki suyu dikkatli ve doğru kullanmak kesinlikle mümkündür. Bunu sağlamak için de bulduğumuz her fırsatta suyun önemini ve doğru kullanmanın önemini herkese anlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kurulan “yarınınsuyu.com” internet sitesiyle birlikte, siteye girenler Türkiye’de bir kişinin ortalama tükettiği su miktarıyla kendi ortalamasını karşılaştırabiliyor.