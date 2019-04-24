‘Soğuktan Korkmayan Tek Kuş’a bir ödül daha

Sezon boyunca büyük ilgi gören “Soğuktan Korkmayan Tek Kuş” kukla tiyatrosu bu sene 19.’su düzenlenen Direklararsı Seyirci Ödülleri’nde “En İyi Çocuk Oyunu” ödülünü aldı. Zoran Drvenkar’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyunun çevirisi Mine Kazmazoğlu’na, uyarlaması ise Bihter Gülgeç Saka’ya ait. Bu epik masalın oyuncu kadrosunda ise Bihter Gülgeç Saka, Emre Saka, Ahmed Saka, Ayfer Tokatlı, Başak Gürer ve Yasin Bardakcı bulunuyor.





Tiyaro Gülgeç’in sanatseverlerle buluşturduğu oyun, 2011 Alman Gençlik Edebiyatı ödülünü de almıştı. 5 yaş üzeri herkesin izleyebileceği kukla tiyatrosu, hayatının en soğuk ve uzun kışını yaşayan ve artık buna bir son vermek isteyen Riki’nin hikâyesini konu alıyor. Macera, sabrı tükenmiş cesur Riki’nin gözünü karartıp, ‘kış’la konuşmaya karar vermesiyle başlıyor. Öyle ki Riki, ‘kış’ı bulabilmek için dünyanın en soğuk yerine gidiyor. Yolda karşılaştığı ‘Soğuktan Korkmayan Tek Kuş’ ise Riki’ye oldukça ilginç bir yol arkadaşı oluyor.

‘Soğuktan Korkmayan Tek Kuş’ Etkinlik Takvimi:

11 Mayıs Cumartesi 15.00 Kadıköy Boa Sahne

18 Mayıs Cumartesi 13.00 DasDas Sahne

Künye:

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Yazan: Zoran Drvenkar

Yöneten: Çağlayan Sevinçer

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Uyarlayan: Bihter Gülgeç Saka

Kukla, Maske, Dekor Tasarım ve Uygulama: Bahar Orçun & Mete Kayarlar

Oynayanlar: Bihter Gülgeç Saka, Emre Saka

Kast: Ahmed Saka, Ayfer Tokatlı, Başak Gürer, Yasin Bardakcı