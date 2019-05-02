7. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri

Seçici Kurul, bu yıl, aşağıda adları bulunan kişilerden oluştu:

• Aysel Sakarya, Nurdan Ergil, Aydın Ergil, Saime Alkan, Nevzat Yıldıran ve Nursen Öztürk (soldan sağa

Ödüller, 28 Mayıs 2019 Salı akşamı 20:30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini bulacak.

2013’de verilmeye başlayan Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri, seçici kurulun yıl içinde izlediği ve en çok beğendiği sanatçı ve oyunların adlarını tiyatro tarihinin sayfalarına yazmak için verilmektedir.

Bu yıl, seçkide yer alan 102 oyunun tümü seçici kurul tarafından izlenmiş ve 20 dalda değerlendirilmiştir.

Seçkide yer alan oyunların adları ve künyeleri grubun internet sitesinde görülebilir.

Bu yıl Küçük Salon Oyun ve Küçük Salon Erkek Oyuncu dallarındaki ödüller iki aday arasında paylaştırılmıştır. Genç yetenek ödülü ise dört oyuncuya verilmiştir.

Seçici kurul, 30 kişilden oluşan “Ekin Yazın Dostları Seyircileri” grubuna 7 oyun önermiştir. Bu oyunlar grup tarafından toplu olarak izlendikten sonra sanatçılarla tartışılmıştır. Grup yıl sonunda bir değerlendirme yaparak “Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülünü” belirlemiştir.

Seçici Kurul, bu yıl, aşağıda adları bulunan kişilerden oluştu:

 Aysel Sakarya, Nurdan Ergil, Aydın Ergil, Saime Alkan, Nevzat Yıldıran ve Nursen Öztürk (soldan

sağa)

Ödül kazanan tüm sanatçıları ve tiyatroları kutluyoruz.

Ekin Yazın Dostları

