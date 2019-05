Tarantino Cannes’da

Hatırlanacağı üzre film, Cannes Film Festivali tarafından 18 Nisan’da açıklanan ilk listeye henüz montajı tamamlanmadığı için dahil edilmemişti. Dün yapılan açıklamada ayrıca Abdellatif Kechiche’in yeni filmi “Mektoub, My Love: Intermezzo”nun da Altın Palmiye için yarışacağı duyuruldu. Diğer bölümlere de yeni eklemelerin yapıldığı festivalde Gaspar Noe’nin son filmi “Lux Æterna” Geceyarısı Seansı’nda, Lorenzo Mattati’nin Dino Buzzatti’nin öyküsünden uyarladığı animasyon filmi “La fameuse Invasion des Ours en Sicile” ve Larissa Sadilova imzalı “Odnazhdy v Trubchevske” de Belirli Bir Bakış bölümünde, Gael Garcia Bernal’in yönettiği “Chicuarotes”, Patricio Guzman’ın yeni belgeseli “La Cordillera de los sueños”, Leila Conners imzalı “Ice on Fire” ve Dan Krauss’un son filmi “5B” Özel Gösterimler bölümünde gösterilecek.