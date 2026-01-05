İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

Fenerbahçe'nin 12 Ekim tarihinde kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'nin akıbeti merak konusu.

Milli futbolcuyla ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılırken bir resmi adım da Kasımpaşa'dan geldi.

Sercan Hamzaoğlu'na göre Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yarım sezonluk kiralama teklifi yaptı.

KARAR OYUNCUDA

Fenerbahçe ise transferde son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.