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İşte Behzat Ç.'nin yeni oyuncu kadrosu

Fenomen dizi 'Behzat Ç.'nin BluTV için çekilecek yeni bölümlerinin hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Altı yıl aradan sonra İnter Medya'nın yapımcılığında hayata geçirilecek olan proje, 40'ar dakikalık 9 bölümden oluşacak. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı diziyi yine Serdar Akar yönetecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:38

MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serdar Akar ile eski ortağı usta yönetmen Tarkan Karlıdağ uzun süre sonra tekrar 'Behzat Ç.' için bir araya geldi. Yeni bölümlerde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek.

Yeni kadroya ayrıca 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Yasin Komutan'a hayat veren Ertuğrul Şakar da katıldı. Usta tiyatrocu Şakar, 'Behzat Ç.'de Behzat'ın arkadaşı 'Serhat Müdür' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mehmet Erdem, Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Serdar Akar