Erol Sayan yoğun bakımda!

Ses sanatçısı Onur Akay, Türk müziğinin yaşayan en önemli bestecilerinden Erol Sayan'ın beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

EROL SAYAN KİMDİR?

Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi ve 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kurdu.

Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir gibi milyonların diline marş olmuş ve birçok insanın anılarında yer etmiş çok sayıda bestesi var.

Aşkın Tuna, Taner Şener, Turgut Yarkent, Halil Soyuer, Onur Akay, İlkan San ve Mustafa Sevilen gibi ünlü isimlerin şiirlerini besteleyen Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar ve ODTÜ'de Türk musikisi dersleri verdi.