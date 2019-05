New York'ta sanatseverlerden Contemporary Istanbul ilgisi

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Herrick Feinstein Hukuk Müşavirliği ve Marmara Park Hotel’in katkılarıyla, dünyanın önde gelen fuarlarından Frieze New York ile aynı tarihlerde New York’ta gerçekleştirilen davete çok sayıda koleksiyonerin yanı sıra ulusal ve uluslararası çağdaş sanat galerilerini temsilen önemli isimler katıldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan etkinliğin ev sahipliğini Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Sanat Direktörü Anissa Touati yaptı.

Davette konuklara hitap eden Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, binlerce yıldır sanatçılar için dev bir stüdyo görevi gören İstanbul’da düzenlenen fuarın bugün Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki en önemli sanat etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’deki sanat pazarının hızla genişlediğini vurgulayan Kahraman, çağdaş Türk sanatına yatırım yapan Türk ve yabancı koleksiyonerlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’da bu yıl bizi heyecan verici ve sanat dolu bir sonbahar bekliyor. Dünyanın en etkileyici sanat etkinliklerinden biri olan İstanbul Bienali’nin yanı sıra yeni çağdaş sanat müzesi Arter’in ve muhteşem bir sergi alanına dönüştürülen Haliç Tersanesi’nin açılışlarına şahit olacağız. Bu yıl dünyanın önde gelen galerileri ve bölgemizin en iyi galerileri Contemporary Istanbul fuarında yerini alacak. Contemporary Istanbul, uluslararası koleksiyonerler ve müzeler için daima yükselen bir çekim noktası olacak.”

GALERİ DESTEK PROGRAMI SÜRÜYOR

Contemporary Istanbul bünyesinde oluşturulan Galeri Destek Programı’ndaki gelişmeler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, bu yolla belirli ülke ve bölgelerdeki galerilerin desteklenerek fuara katılmaları ve Türk çağdaş sanat pazarına yatırım yapmalarının hedeflendiğini aktardı. Program çerçevesinde CI fuarının destekçilerinden sağlanan kaynakların her yıl belirlenen ülke ve bölgelerden başvuran galeriler arasında paylaştırıldığını ve programa dahil edilen ülke sayısının bu yıl artırıldığını belirten Kahraman, “Bu yıl Çin, Romanya, Gürcistan, Hollanda, Portekiz ve İtalya’dan katılmak isteyen galerilere destek verilecek. ABD merkezli galeri ve kültür kurumlarıyla ise birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

HEYECAN DORUKTA

Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Anissa Touati de 80.000’in üzerinde sanatseverin buluştuğu etkinlikte, İstanbul’un sanat anlamında eşine az rastlanır çeşitlilikte olasılıklar sunduğunu belirterek, fuar yaklaşırken heyecanın da arttığını ifade etti. Çağdaş sanata olan ilginin her geçen yıl ivme kazandığını söyleyen Touati, “Türkiye’yi oluşturan çok kültürlülük beni cezbediyor; kültürler ve kıtalar, gelecek ve geçmiş arasında bir ülke. Tarih ve geleneklerle çağdaşlaşma sürecinin ortaklaştığı bir sahne gibi. İstanbul, bu erken dönemlerinde kendi içinde güçlenip ışığını zamanla dünya kentlerine yansıtan güçlü bir platform haline gelmeli” dedi.

Etkinliğe aralarında Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliği Büyükelçisi Feridun Hadi Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Citi Private Bank Finansal Danışmanı Stephen Stafutti, Stoffel Arts Direktörü Sue Stoffel, Thaddaeus Ropac Direktörü Nick Buckley Wood, Secession Genel Müdürü Herwig Kempinger, Katonah Museum of Art Baş Küratörü Michele Wijegoonaratna ve Expo Chicago VIP ilişkileri Direktörü Kathleen Rapp'ın da yer aldığı 70'e yakın misafir katıldı.