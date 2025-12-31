Başsavcılık'tan 'kara para' açıklaması: '80.7 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yıl içinde yürütülen kara para operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre 80 milyar 735 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu, 1223 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 584 kişinin tutuklandığı belirtti.

Savcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam (1773) şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, (1123) şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, (584) şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur."