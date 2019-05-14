2016 yılının ağustos ayında 97 yaşında yitirdiğimiz Türk edebiyatının çınarı Vedat Türkali 100. yaşında, ülke genelinde gerçekleştirilecek söyleşi, şiir dinletisi, panel ve konserlerden oluşacak bir dizi etkinlikle anılacak.

Hayatı boyunca toplumun her kesimine dokunan ve toplumun vicdanı olan Vedat Türkali, bir yüzyıla yakın yaşamına komünist mücadeleyi, öğretmenliği, yazarlığı, şairliği, senaristliği, tutsaklığı, sürgünlüğü, muazzam bir yaratıcılık ve üretimi sığdırdı.

Yazarlığının yanı sıra çok da güçlü bir anlatıcı olan Türkali, ayrımcılığa karşı, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin savunucusu olarak 1 Mayıs’larda, Newroz’larda, 1 Eylül’lerde emekçi halklarla sesini özgürlük, dayanışma ve barış için yükseltti. Cezaevlerinde, mahkemelerde dostlarını hiç yalnız bırakmadı, Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışının her zaman yanında ve takipçisi oldu.

Ayrıntı Yayınları Vedat Türkali’nin hem 100. yaş gününü kutlamak hem ilan edilecek Vedat Türkali Yılı’nda ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30’da, Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Yaşam serüveninde hep onurlu kalarak, tüm sanatsal üretimini örnek aydın tutumuyla gerçekleştiren, sınıfsız-sömürüsüz toplum idealine giden yaşam yolunu aydınlatan, yazar, sinemacı, halkların ve barışın dostu Vedat Türkali’nin 100. yaşı dolasıyla düzenlenecek toplantıya, Vedat Türkali’ nin ailesi, kültür sanat ve siyaset çevrelerinden dostları ve yakınları da katılacak.