ABD'li müzik grubu Pink Martini Bursa'da konser verdi

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

ABD'li müzik grubu Pink Martini, 16 Mayıs'ta İstanbul, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

Grup, Türk sevenlerine büyük bir sürpriz yaparak "Aşkım Bahardı" şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Topluluğun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede China Forbes, vokali ve yepyeni şarkıları ile sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri izlemek için gelen Bursalı müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…