Tarkan Moskova'da konser verdi

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan, uzun bir aradan sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Crocus City Hall’de düzenlenen konserde Tarkan’ı binlerce Rus hayranı dinledi.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın izlediği konsere, Moskova’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da geldi.

Konserine ‘10’ isimli son albümünün hit şarkılarından birisi olan ‘Yolla’ isimli şarkısı ile başlayan Tarkan, eski albümleri içerisinden popüler olmuş hareketli ve yavaş şarkılar seslendirdi.

Tarkan, uzun bir aradan sonra Moskova'da konser verdiğini belirterek, Rus hayranlarını özlediğini söyledi.

İki saate yakın sahnede kalan Tarkan, sahne şovlarıyla dikkati çekti.