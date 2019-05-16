Kırım Kilisesi'nde 'Kün' konseri

Neyden perdesiz gitara, elektro gitardan çağlamaya, farklı enstrümanlarla yaptığı 'HEPYEK' solo projesinin yanı sıra, Vi Quartet, Ebren Trio, Kırkbinsinek, Du-Yek ve Debdebe gibi çoklu müzik projeleriyle İstanbul müzik sahnelerinin üretken isimlerinden Volkan İncüvez, ilk solo albümü 'Kün' ile müzikseverlerle buluşuyor.

Sanatçı albümüne ad olarak seçtiği "Kün"ü şöyle anlatıyor: “Önce sessizlik ve karanlık vardı. Sonra oradan bütün sesler ve ışıklar doğdu. Her bir yöne dağıldılar, boşluklara yeni şekiller vererek evrene doldular, var ettiler, var oldular. 13.8 milyar yıl önce yaşanan bu olaya “büyük patlama” yani “kün” dendi. Evrenden ilham alan, onun bilinen en uzak noktası olan GRB (gama ray burst) 090423’ten yola çıkıp, on sekiz bin âlemi dolaşan, yolda kara deliklere düşen, pulsarlarla dönen ve sonunda dünyaya varan bu yolculuk, nefesin ney içindeki yolculuğunun adeta tezahürüdür. Artık, nefes zaman olur gönül ise göz. Evrenin uzaklarına bakarak seyreder; “Huuu” der içine ‘‘kün” olur dışına.”

24 Mayıs 2019’da 20:30’da başlayacak konserin biletleri kapıda satılacak. Kapıda bilet alabilmek için [email protected] adresine mesaj atarak rezervasyon yaptırmanız yeterli.