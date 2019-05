Statue of Mirrors müzikseverlerle buluştu

Albümün habercisi niteliğinde “Let’s Say Together” ve “Is It Real?” adlı parçalarını geçtiğimiz haftalarda dijital platformlarda yayınlayan Statue of Mirrors’un hikayesi 20 yıl önce Londra’da başladı. Geçtiğimiz yıl, ilk albümü için tekrar kolları sıvayan Rae, tüm şarkıların söz ve müziği kendine ait olan ve 11 parçadan oluşan albümün aranjmanını Hakan Kurşun ile birlikte üstlendi. Ressam Sinem Kaya’nın “Yol” isimli çalışması kullanılan albüm kapağının tasarımı ise Musa Özçelik ve Kaan Güryuva imzası taşıyor.

Deneysel öğelerle harmanlanmış, müzik ve vokallerde yaratılan sekanslarla sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkartan albümde; kayıtlarda melankolik melodilerle değişken ritimler buluşturularak çelişkileri betimleyen kompozisyonlar oluşturuldu. Rae, kişisel simgelerle dolu olan vokallerini, geçmişten bugüne uzanan monolog ve diyalogların rastlantısal yansıması olarak tanımlıyor.