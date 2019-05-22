Rengin Ülker emekliliğe, gençler sahneye adım attı





Konser öncesinde müzikolog Ersin Antep, müzik tarihimizde 19 Mayıs’ın etkisi bağlamında bir sunum yaptı. Antep, “Traktörü dahi olmadığı günlerinde Türkiye, Ankara’da Atatürk’ün “benim okulum” diye tanımlayıp sık sık ziyaret edeceği Musiki Muallim Mektebi’ni kurmuş, 1925’te, bu akşam dinleyeceğimiz gençler gibi yetenekli evlatlarını müzik öğrenimi için yurtdışına göndermişti. Konserde dinleyeceğimiz Keman Konçertosu’nu besteleyen Ulvi Cemal Erkin, o gençlerden biriydi. Dönüşünde öğrenciler yetiştirdi, memleketin renklerini müziğiyle yansıtacağı bestelere imza attı. Bu nasıl bir bilinç? Her şey bu kadar arka arkaya, iyi düşünülmüş şekilde nasıl ilerledi?" diyerek 100 önce başlayan Kurtuluş Savaşı'nın önemini vurguladı.

Ardından emekli olan flüt üyesi Rengin Ülker’e İDSO Müdürü ve flüt grup şefi Bülent Evcil tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Ülker, “38 yıldır birlikte çaldığım canım arkadaşlarım, İDSO’dan gurur ve mutlulukla ayrılıyorum. Bunca yıldır dostluklarını esirgemeyen arkadaşlarım, iyi ki varsınız” diyerek İDSO üyelerine ve onları yalnız bırakmayan dinleciyilere teşekkür etti.

Bu anlamlı günün solistleri, genç sanatçılar Cansu Naz Eriş (piyano), Kazım Kaan Alıcıoğlu (keman) ve Emir Kemancı (viyola) Sedat Güzin Gürel Vakfı Ödülü verildi. Vakıf, genç viyolacı Arda Aykut da mansiyonla onurlandırıldı.

İDSO eşliğinde genç sanatçılar S.Prokofyev’in “Piyano Konçertosu”; W.Walton’un “Viyola Konçertosu” ve U. C. Erkin’in “Keman Konçertosu” nun seslendirildiği gecede onurlandırılan genç yetenekler arkalarında İDSO, vakıf ve onları bugüne taşıyan herkesin desteğinin olmasının güzelliği dile getirdiler, devamını dilediler.