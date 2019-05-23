Taranta Babu’ya chp’li belediye sahip çıktı

Üniversite ve liseli tiyatro sever bir grup genç Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönettiği, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen Nazım Hikmet’in eseri “Taranta Babu” oyununu Amasya’da seyirci ile buluşturmak istedi. Miraç Kocaoğlu, Ercan Çoban, Zekican Demirçelen isimli gençler MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’dan salon istedi ancak Sarı “Ama şu dönemde, ramazan ayı, burası Amasya yok faşizm, komünizm, bunlar modası geçmiş, kalkıp da ramazan ayında Amasyalının kafasını bulandırmaya gerek” diyerek Taranta Babu’ya salon vermedi. Bunun üzerine Ercan Çoban, Zekican Demirçelen Merzifon Belediyesi’ne başvurarak Taranta Babu için salon istedi. CHP’li Merzifon Belediyesi Kültür Merkezindeki tiyatro salonunu Taranta Babu’ya tahsis etti ve 24 Mayıs’ta oyun burada sahnelenecek.



Sanat kafa karıştırmaz, aydınlatır



Ercan Çoban Taranta Babu’yu öncelikle Amasya’da seyirci ile buluşturmak istediklerini, bunun için bilet bastırdıklarını ancak MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın salon vermemesi üzerine oyunu Merzifon Belediyesine başvurarak salon istediklerini belirtti. Çoban “Amasya’da salon bulamayınca çareyi Merzifon’da aradık. Merzifon Belediyesi’ne başvurarak Taranta Babu’yu sahnelemek istediğimizi söyledik. Merzifon Belediyesi bizim kim olduğumuzu, siyasi görüşümüzü sormadı. Ortada bir tiyatro, sanat var, Nazım hikmet’in yazdığı bir eser var. Sanatın siyasallaştırılmasını çok yanlış buluyorum. Sanat toplumun kafasını karıştırmaz, aydınlatır. Sanatın olduğu yerde aydınlanma, özgürleşme vardır. Bizler tiyatroya, sana gönül vermiş gençleriz ve kültür, sanat şehri Amasya’da Nazım Hikmet’in bir şairin eserine salon bulamamız hepimizin ayıbıdır” diye konuştu.



Sahip çıkmak vazifemiz



Gençlerin gelip kendisinden salon istediğini, Merzifon Belediye Başkanı Olarak Taranta Babu’nun oynanması için salon tahsis ettiklerini belirten Alp Kargı şu şekilde konuştu;



“Nazım Hikmet’in bir eseri, yasaklı bir tiyatro eseri değil. Bu tiyatro eserinin sahnelenmesini isteyen arkadaşlara salon tahsis ettik. Biz sanata, kültüre olan ilgimizden dolayı tamam dedik, boş salonumuz var, gelin oyunu sahneleyin dedik. Salon tahsis etmemizin ötesinde biz onları özel olarak getirmişliğimiz yok. Halkımızı ne kadar çok sanatla, kültürel eserlerle buluşturursak bundan keyif alırız. Biz olması gerekeni yaptık, bunda abartılacak bir şey de yok. Bunlar 21’ci yüzyılda tartışılmaması gereken konular. Nazım Hikmet bu toplumun içinden çıkmış çok kıymetli değerlerinden biridir, sahip çıkmak hepimizin vazifesi”