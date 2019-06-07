Sanatçı Cömert yaşamını yitirdi

Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 38 yaşında hayatını kaybetti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 22:57

Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” isimli iki kısa film çeken Cömert, Haziran 2011’de de Mardin Film Festivali’nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirmişti. Sanatçı, 2014 yılının kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan ve Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansıyla da ilgi toplamıştı.

Cömert’in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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Farah Zeynep Abdullah