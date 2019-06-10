Alman Sanatçı Holzapfel çalışmalarını anlatacak

Dünyadan çeşitli tekstil üretimi, anlatımı ve sanatsal ifade araçlarına yer veren sergide, Arjantin’de yaşayan Wichí halkı ile Holzapfel’in gerçekleştirdiği işbirliği sonunda ortaya çıkan çalışmaları gösteriliyor. Holzapfel’in sergide yer alan yapıtları, Almanya’dan binlerce kilometre uzaktaki Wichí halkının dokuma üretimiyle, sanatçının bir kent soyutlaması olarak tasarladığı geometrik desenlerini buluşturuyor. Farklı bir teknik ve çalışma biçimi deneyimleyen Holzapfel etkinlikte, kendi sanat pratiğini ve Wichí halkıyla olan üretiminin arka planına ait anekdotları izleyicilerle paylaşacak.