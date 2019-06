Yaz sıcağında caz esintisi

‘Vitrin’de kimler var? 3 Temmuz

Efe Demiral - 20.30, Salon İKSV

Can Tutuğ Trio - 21.20, Cemiyet

Gülşah Erol Band - 22.00, Nardis Jazz Club

No Land - 22.45, Salon İKSV

Onur Çalışkan - 23.30, Cemiyet

Duru And Jazz Project - 23.45, Nardis Jazz Club Gece Gezmesi 4 Temmuz

Ah! Kosmos - 21.30, Birlikte Güzel Moda Sahnesi

Gaye Su Akyol - 23.00, Birlikte Güzel Moda Sahnesi

Hedonutopia - 20.30, Moda Kayıkhane

Lalalar - 00.45, Birlikte Güzel Moda Sahnesi

Melis Danişmend - 21.30, All Saints Moda Kilisesi

The Kites - 23.00, Kargart

The Ringo Jets - 22.30, Kadıköy Sahne

TSU! - 20.30, Kadıköy Sineması

Programın tamamı: https://www.iksv.org/