Yaz sıcağında caz esintisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşuyor. 27 farklı mekânda, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 50’nin üzerinde konserde ağırlayacak 26. İstanbul Caz Festivali bugün ve yarın “Parklarda Caz” etkinlikleriyle başlıyor. Festival kapsamında bugün 18.00’de Minus Two, 19.00’da Standart Mafyası ve 20.15’te Blue Monk Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde dinleyiciyle buluşacak. Genç Caz gruplarının performanslarından sonra, hepsi Barselona’lı on bir kadın müzisyenin hayat verdiği Balkan Paradise Orchestra, 21.30’da sahnede olacak. “Parklarda Caz” konserleri yarın ise Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon’daki konserlerle devam edecek. Minus Two, yarın 17.30’da Fenerbahçe Khalkedon’da sahnede olacak. Standart Mafyası 18.00’de Fenerbahçe Parkı’nda; Kazım Quintet 18.45’te Fenerbahçe Khalkedon’da; Bilge Günaydın Trio 19.00’da Fenerbahçe Parkı’nda; Blue Monk 20.00’de Fenerbahçe Kalkedon’da; document1 20.15’te Fenerbahçe Parkı’nda ve Balkan Paradise Orchestra 21.30’da Fenerbahçe Parkı’nda izleyiciyle buluşacak. “Parklarda Caz” konserlerinin tamamı ücrestiz yapılacak.

Festivalin yıldızları...

Festival kapsamında “Lean On Me” projesiyle Jose James 3 Temmuz 21.00’de Sultan Park Swissotel The Bosphorus’da; kontrbasçı ve besteci Michael League’in grubu Snarky Puppy, 9 Temmuz 20.45’te Uniq Açıkhava Sahnesi’nde; saksofoncu, besteci ve yapımcı Kamashi Washington 10 Temmuz 21.30’da Volkswagen Arena’da; Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone 11 Temmuz 21.00’de Volkswagen Arena’da; “In My Room” albümü ile iki Grammy kazanan Jacob Collier 18 Temmuz 21.00’de Uniq Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak. Konserlerin biletleri Biletix’ten temin edilebilir. 18 Temmuz’a kadar sürecek 26. İstanbul Caz Festivali’nde açıkhava konserleri, 7 ayrı mekânda yapılacak “Gece Gezmesi” konserleri, yerli projelerin dünyaya açılmasını sağlayacak “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” konserleri de dinleyicileri bekliyor.