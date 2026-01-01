Müzenin yıkımındaki sorumlulara dava

Müzesi’nin yıkılarak yerine yapılması planlanan yeni müze projesinde 1 milyar TL’lik kamu zararının oluşabileceğine dikkat çekildi. Antalya Müze Çalışma Grubu, Antalya Barosu’nda yaptığı ortak basın açıklamasında bu iddiayı öne sürdü. Antalya Barosu’nda düzenlenen basın açıklamasına, Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozener, Antalya Müze Çalışma Grubu Üyesi Av. Tuncay Koç ve ilgililer katıldı. Toplantıda söz alan Tuncay Koç, “4 bin 500 metrekarelik bu ek bina, sağlam olmasına rağmen geçerli analizler yapılmadan aynı işleme tabi tutulmuştur. Ona ilişkin rapor da bulunmamaktadır. İnşaat mühendislerinin hesaplamasına göre sadece ek binanın kamu zararı bugün itibarıyla 177 milyon liradır. Ana müze binası da düşünüldüğünde kamunun uğradığı zarar milyonlarca lirayı, hatta milyara yakın bir rakamı bulacaktır” dedi.

HUKUKİ ADIM ATILACAK

Antalya Müzesi’nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin herhangi bir belgeye şu ana kadar ulaşılamadığına dikkat çeken Koç, yıkımın acele bir şekilde yapıldığına dikkat çekti. Koç açıklamasında, “Bu kapsamda sorumlu görülen ilk yüksek bürokrat, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’dır. Kendisi Antalya Müzesi’nin birinci etap yapım ve taşıma işinde onay makamı olarak imza atmıştır. Belgelerde ‘taşıma ve yeniden yapım’ dense de, bu süreç fiilen yıkımı da içermektedir. Ancak özellikle ihale belgelerinde ‘yıkım’ ifadesi geçmemektedir. Bu nedenle bakan yardımcısı, deprem performans analizi yapılmadan bu işleme olur verdiği için sorumludur” dedi. Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozener ise şöyle konuştu: “Biliyorsunuz, 2025 yılının en önemli kent bazındaki olaylarından biri müze konusuydu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve ilgililerle, sorunlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Süreç başından bu yana şeffaf yürütülmedi ve idarenin işlemleri usulüne uygun şekilde yapılmadı.”