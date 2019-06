İki efsane isim yeni albümlerini aynı gün müzikseverlerle buluşturdu

Madonna’nın 14. stüdyo albümü olan “Madame X” adını efsanevi dansçı ve koreograf Martha Graham’in henüz 19 yaşındaki Madonna’ya taktığı lakaptan alıyor. 15 yeni şarkının bulunduğu albüm Madonna’nın en güçlü olduğu “Ray of Light” ya da “Like A Prayer” kadar iyi değil belki ama son dönemde kaydettiği “MDNA” ve Hard Candy” gibi albümlerle karşılaştırıldığında başyapıt bile sayılabilir. Kolombiyalı şarkıcı Maluma, Brezilyalı şarkıcı Anitta, rapçiler Quavo ve Swae Lee ile düetler de yapan Madonna Latin etkilerinin ön plana çıktığı (bazı şarkılarda Portekizce bölümler var hatta, ki 2 yıldır orada yaşadığını da unutmayalım) ama o sevdiğimiz elektronik tınılarının da eksik olmadığı albümde çok konuşulacak, hatta şimdiden tartışılmaya başlanan şarkılara da yer vermiş. Örneğin hemen öne çıkan ve “İslam’dan nefret edilirse ben İslam’ım / Hapsedilirlerse ben İsrail’im” gibi sözleri olan “Killers Who Are Partying” (Parti Yapan Katiller) bunlardan biri ama açıkçası bunun biraz zorlama olduğuna inananların sayısı da az değil, haklı olarak. Yine hemen tartışma yaratan bir başka şarkısı da kanlı görüntüleri yüzünden bir hayli tepki toplayan video klibiyle ve ABD’deki silahlı şiddeti eleştiren sözleriyle “God Control” (Tanrı Kontrolü) oldu. Bu tip yüzeysel tartışmalar bir yana Madonna muhtemelen 2005 tarihli “Confessions on a Dance Floor”dan bu yana ilk kez eski günlerini hatırlattığı ve özellikle Jan Dark’tan esinlenerek yazdığı “Dark Ballet”, Dünya Müziği etkilerinin yüksek dozda hissedildiği “Come Alive” (Kuzey Afrika/Fas ritimleri çokça öne çıkıyor bu şarkıda) ve “Erotica” hissiyatının hemen sizi sarıp sarmaladığı “I Don’t Search I Find” gibi şarkılarla puan kazanıyor “Madame X”.