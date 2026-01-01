Ödenecek bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!

Fenerbahçe'de 3. kaleci konumunda yer alan İrfan Can Eğribayat, ara transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.
Kaleci rotasyonunda Ederson ve Tarık'ın ardından üçüncü sıraya gerileyen İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki deneyimli eldiven, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; İrfan Can'ın, Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi de transfere yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı-lacivertli kulübün bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis kazanacak.
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe ile bu sezon çıktığı 6 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü.