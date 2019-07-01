Karikatürün ustası veda etti

İspanyol El Pais gazetesinin duyurduğu habere göre, 86 yaşındaki karikatürist Mallorca Palmanova’da yaşadığı evin yakınlarında bulunan bir restoranda geçirdiği rahatsızlık üzerine hayatını kaybetti. Haberin duyulmasının ardından sanat dünyasından birçok isim, sosyal medya üzerinden karikatüristin ölümü üzerine duydukları üzüntüyü dile getirdi. Fransız karikatürist Boulet, Twitter hesabından şu sözleri paylaştı: “Mordillo ölmüş, çok üzgünüm. Çocukken onun kitaplarına bayılırdım. Çizimlerindeki detaylar bana çok ilham verdi.”

4 Ağustos 1932’de Buenos Aires’te doğan Mordıllo, çok erken yaşlarda çizimle ilgilenmeye başladı. 20 yaşındayken iş bulmak için gittiği Peru’dan sonra taşındığı ABD’de bir süre Paramount’un kısa metraj ve animasyon filmlerinin prodüksiyonunda çalıştı. Altmışlı yılların başında 1966’ya kadar illüstratör olarak çalışacağı, kariyerinde önemli yeri olacak Paris’e yerleşti ve burada karikatür alanında ün kazandı. Paris Match, Marie Claire gibi dergilerle yaptığı işbirlikleri onun adının dünya basınında duyulmasını sağladı. Çizimlerinden oluşan birçok kitap ve animasyon film yayımladı. Kendi yarattıığı çizgi evreninde insanları, insan ilişkilerini tasvir etti. Kariyeri boyunca Paris, Barselona ve Mallorca’da düzenlediği sergilerin gelirlerini Mallorca’daki otistik çocuklar yararına bağışladı.